Все новости Татарстан Россия

Происшествия

При столкновении трех фур на Кубани погибли два человека

9 марта 2018, 13:27 , Фото: http://tvkrasnodar.ru

При столкновении трех фур на Кубани погибли два человека Авария произошла сегодня рано утром на автодороге Энем – Адыгейск – Бжедугхабль.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). При столкновении трех фур на Кубани погибли два человека, сообщает газета «Известия».

ДТП произошло сегодня рано утром на трассе Энем – Адыгейск – Бжедугхабль.

 

Как удалось узнать СМИ, 31-летний водитель большегруза «МАН» двигался со стороны Адыгейска. По невыясненным пока причинам, фура выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с другим грузовиком. После столкновения в них по касательной врезался третий большегруз.

В результате ДТП два водителя грузовиков погибли на месте. Шофер третьего автомобиля не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter