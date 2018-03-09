(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). При столкновении трех фур на Кубани погибли два человека, сообщает газета «Известия».

ДТП произошло сегодня рано утром на трассе Энем – Адыгейск – Бжедугхабль.

Как удалось узнать СМИ, 31-летний водитель большегруза «МАН» двигался со стороны Адыгейска. По невыясненным пока причинам, фура выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с другим грузовиком. После столкновения в них по касательной врезался третий большегруз.

В результате ДТП два водителя грузовиков погибли на месте. Шофер третьего автомобиля не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

