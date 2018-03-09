Молодые сотрудники УФСИН России по РТ приняли присягу

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 10 сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Альметьевская колония № 8 взяла на работу четверых новичков. Их напутствовали врио заместителя начальника учреждения Дамир Шангараев и председатель Совета ветеранов ИК-8 Амень Хасянов.
В казанской ИК-18 текст присяги зачитали шесть молодых сотрудников, которые будут служить в отделе безопасности и отделе охраны учреждения. Их также поздравили руководство колонии и ветераны УИС.