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Молодые сотрудники УФСИН России по РТ приняли присягу

9 марта 2018, 15:12

Молодые сотрудники УФСИН России по РТ приняли присягу Альметьевская колония № 8 взяла на работу четверых новичков, в казанской ИК-18 текст присяги зачитали шесть молодых сотрудников.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 10 сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Альметьевская колония № 8 взяла на работу четверых новичков. Их напутствовали врио заместителя начальника учреждения Дамир Шангараев и председатель Совета ветеранов ИК-8 Амень Хасянов.

В казанской ИК-18 текст присяги зачитали шесть молодых сотрудников, которые будут служить в отделе безопасности и отделе охраны учреждения. Их также поздравили руководство колонии и ветераны УИС.


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