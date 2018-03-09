Волонтеры Елабуги организовали «беззаботный» день для мам детей-инвалидов

(Елабуга, 9 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Волонтеры Елабуги запустили проект «Мамин день», который ориентирован на поддержку матерей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями. В рамках благотворительного проекта таким мамам на целый день помогают забыть обо всех заботах.

«Воспитать ребенка – многого стоит, а воспитать особого ребенка еще сложнее. В связи с этим мы присоединились к межрегиональному проекту и провели акцию “Мамин день”. На протяжении несколько часов мать-героиня могла посвятить время только себе», – рассказал координатор межрегионального движения «Волонтер» Артур Ногманов.

Первой участницей проекта стала Ирина Афсари. У ее сына Захара синдром Веста. Для нее волонтеры организовали посещение спа-салона, парикмахерской, визажиста и ногтевого мастера, а также фотосессию и ужин в ресторане. По словам Ирины, ей действительно удалось отдохнуть от забот и получить массу приятных впечатлений.

Акция «Мамин день» объединяет около 10 регионов России. Елабужские волонтеры такой же «беззаботный» день планируют организовать еще для нескольких мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.