Президент РТ в Елабуге дал старт пусконаладочным работам на новой ТЭС

(Елабуга, 9 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт пусконаладочным работам на ТЭС. Новая газотурбинная установка – теплоэлектростанция электрической мощностью в 20 МВт и тепловой мощностью 28 Гкал/ч – разместилась на территории ПТС. В ходе отопительного сезона она поможет на 20 процентов разгрузить работу центральной котельной, а летом полностью обеспечит город горячей водой.

Главное достоинство ТЭС – возможность снижения себестоимости производства тепловой энергии. Ожидаемая экономия –20 процентов. Таким образом, планируется сдержать рост тарифов на тепло, а также повысить эффективность и надежность электроснабжения Елабуги.

На строительство газотурбинной электростанции компания «КЭР-Холдинг» выделила 1,3 млрд рублей. Ввод объекта окупится не раньше семи лет.

Рустам Минниханов отметил, что реализация таких крупных инвестиционных проектов не должна отразиться на росте тарифов. В связи с этим он дал задание тарифному комитету проработать все вопросы заранее.

«В целом по стране такие проекты реализуются с привлечением инвестиций, у бюджета нет таких возможностей. Модернизация нужна, но она ни в коем случае не должна ухудшать положение населения. Еще раз отмечаю: это не должно негативно отражаться на жизни населения», – подчеркнул Президент РТ.

По словам директора Департамента ЖКХ Василия Филиппова, объект строился именно с целью сдерживания роста тарифов.

«Рассматривался вопрос возврата инвестиций, но Президент РТ поставил задачу, что это должно происходить без увеличения тарифа, т. е. если тариф даже будет увеличиваться в какие-то годы, то он будет повышаться только на тот коэффициент, который установлен для регионов федеральной тарифной службой России. У нашего главы и руководства компании “КЭР-Холдинг” сегодня главная задача – максимально сдерживать рост тарифов, для этого этот объект и строился», – сказал Василий Филиппов.

Сегодня же Минниханову презентовали пилотный проект по снижению теплопотерь в многоквартирных домах (всего таких домов в городе 135), а также рассказали о муниципальном проекте по улучшению уличного освещения. В рамках этой программы в этом году в Елабуге планируется установить более 4,5 тыс. экономных светильников.