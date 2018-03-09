(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Погибший на пожаре в Татарстане мужчина был сыном хозяйки дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что восьмого марта рано утром в селе Красный Бор на улице Коммунальной загорелся одноэтажный бревенчатый дом и сарай. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место ЧП выехали пожарные ДПК «Красный Бор». У полыхающего дома огнеборцев встретили соседи. Они сообщили, что в доме могут находиться люди.

В ходе осмотра горящего здания, спасатели обнаружили 73-летнюю хозяйку дома. Женщину с серьезными ожогами лица, рук и дыхательных путей госпитализировали в больницу Набережных Челнов.

Полчаса пожарным понадобилось, чтобы полностью справиться с огнем. В ходе разбора сгоревшего здания спасатели обнаружили тело 43-летнего сына хозяйки дома.

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

