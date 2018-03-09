Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 7 февраля в Москве после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался писатель, исследователь тюркского мира Мурад Аджиев (Мурад Аджи). Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Полпредства РТ в РФ Дина Аляутдинова.

Церемония прощания с Аджи состоится завтра в городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.

Труды Аджи в значительной степени укрепили самосознание тюркских народов мира. На основе его открытий работу продолжают историки России, стран СНГ, Турции и других государств.