В Казани в рамках подготовки к выборам откроются новые арт-объекты

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Казани в рамках подготовки к выборам Президента России медиагруппа «Айданавыборы» откроет новые арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба группы.

10 марта для казанцев пройдут концерты и другие мероприятия на Кремлевской набережной, в парке имени Горького и Горкинско-Ометьевском лесу, где на фоне новых объектов можно будет сфотографироваться всей семьей.

Кроме того, 18 марта, в день выборов, по всему Татарстану пройдет масштабный фотомарафон «Айданавыборы», на котором можно будет выиграть ценные призы.