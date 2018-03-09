Шесть детских оздоровительных лагерей возведут в Татарстане

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Шесть детских оздоровительных лагерей построят в Татарстане в этом году. Кроме того, один лагерь будет реконструирован. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

Также в 2018 году капитально отремонтируют 14 детских лагерей, на 13 из них уже стартовали работы, добавил Файзуллин.

Помимо этого, по словам министра, в настоящее время обновляют 14 муниципальных и семь коррекционных школ, работы ведутся и в 83 дошкольных образовательных учреждениях. Пока программа выполнена на 6 процентов.

Что касается капремонта ресурсных центров, то рабочие трудятся на девяти объектах из 11.

«За отчетный срок динамика составляет 3,2 процента, программа выполнена на 13,5 процента», – доложил глава Минстроя РТ.