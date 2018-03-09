Рустам Минниханов призвал вести капремонт поликлиник в рамках конкурсной документации

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Капремонт поликлиник Татарстана должен быть проведен в рамках конкурсной документации. А если возникнет необходимость в дополнительных работах, такие объекты будут рассматриваться индивидуально. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

«Будут исключения, если это связано с какими-то форс-мажорными обстоятельствами. По всем остальным объектам следует вести работу в рамках конкурсной документации. Ни к кому никаких претензий быть не должно», – цитирует лидера республики пресс-служба Президента Татарстана.

По словам главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина, всего в этом году запланировано обновить 120 поликлиник. В настоящее время по ним готовят документы. Подготовительные работы стартовали на 48 объектах. Министр напомнил о лимите средств, определенном за каждый квадратный метр. Глава Минстроя РТ призвал не превышать установленную смету.

Напомним, с 2017 года достоверность сметной стоимости строительных и ремонтных работ, финансируемых с привлечением бюджетных средств, проходит обязательную проверку.