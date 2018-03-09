(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал капремонт 104 объектов образования. Цифры озвучил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Кроме того, по словам Файзуллина, работы по обновлению начались в 35 объектах культурного назначения, а также в 27 подростковых клубах, 30 помещениях исполкомов, 15 зданиях муниципальных архивов РТ, пяти зданиях молодежных центров РТ.

Что касается программы капремонта многоквартирных домов, то в нее на этот год вошли 995 объектов, отметил министр. Он пояснил, что по ним готовят документы. «Часть объектов вышли на аукцион, и организованы работы», – сказал он.