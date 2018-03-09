(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). 43-летний мужчина сгорел в собственном доме в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что горит небольшой бревенчатый дом и сарай в селе Красный Бор в Агрызском районе республики.

Прибывшие к месту происшествия пожарные смогли вывести из огня 73-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезные ожоги лица, рук и дыхательных путей. Медики «Скорой помощи» отвезли женщину в больницу Набережных Челнов.

В ходе разбора сгоревшего дома пожарные обнаружили тело 43-летнего мужчины. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни

Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. Общая площадь пожара составила 49 квадратных метров.

