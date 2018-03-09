Школьников из Татарстана наградили в Общественной палате РФ

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Общественной палате РФ наградили победителей конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России», в числе которых оказались и жители Нурлата. Об этом сообщает газета «Дружба».

Ученик 3-й школы Руслан Чувалов получил диплом 3-й степени в номинации «Текстовое объяснение слова», а Карина Чувалова стала призером в номинации «Текстовая страница-презентация».

Всего в конкурсе участвовали 1017 человек из 62 регионов России, которые прислали 468 видеороликов и 549 презентаций. Лучшие работы ждут публикации в Интернете.