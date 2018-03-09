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Общество

Школьников из Татарстана наградили в Общественной палате РФ

9 марта 2018, 15:38

Всего в конкурсе «Расскажи миру о своей России» участвовали 1017 человек из 62 регионов РФ.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Общественной палате РФ наградили победителей конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России», в числе которых оказались и жители Нурлата. Об этом сообщает газета «Дружба».

Ученик 3-й школы Руслан Чувалов получил диплом 3-й степени в номинации «Текстовое объяснение слова», а Карина Чувалова стала призером в номинации «Текстовая страница-презентация».

Всего в конкурсе участвовали 1017 человек из 62 регионов России, которые прислали 468 видеороликов и 549 презентаций. Лучшие работы ждут публикации в Интернете.


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