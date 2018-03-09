Татарстанские стрелки проголосуют в Малайзии

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Стрелки-стендовики из Татарстана проголосуют на выборах Президента РФ в Малайзии. Их избирательный участок будет находиться в Посольстве России в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

Татарстанские спортсмены Екатерина Субботина, Светлана Крашенинникова, Екатерина Комарова и Сергей Демин 10 марта поедут в Малайзию на чемпионат мира среди студентов. Он завершится 19 марта. В турнире будут участвовать более ста сильнейших стрелков в возрасте до 28 лет.

Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин-старший отправится в Малайзию в качестве тренера студенческой сборной России по стендовой стрельбе.