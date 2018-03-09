(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Кузбассе двое мужчин погибли в котельной магазина, сообщает «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в городе Междуреченск в Кузбассе. Продавец одного из магазинов на улице Вокзальной обнаружила в котельной маркета тела двоих мужчин. 47-летний кочегар и его 28-летний знакомый находились без сознания.

Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчин.

Предварительная причина смерти – отравления угарным газом. Стоит отметить, что перед смертью мужчины были пьяны.