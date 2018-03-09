(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Татарстане из заглохшей на трассе машины спасли пожилую женщину с маленьким ребенком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на 907-м километре трассы М7 заглох автомобиль «КИА». В салоне машины находились три человека, в том числе маленький ребенок.

К месту ЧП выехали сотрудники ЗПСО №5. Бабушку с ребенком спасатели отправили на попутном автомобиле в Набережные Челны. Для водителя корейской легковушки вызвали эвакуатор, который доставил заглохший автомобиль с хозяином в Челны.

