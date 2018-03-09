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В Хабаровске из реки Амур выловили 26 пар обрубленных кистей рук

9 марта 2018, 09:25

В Хабаровске из реки Амур выловили 26 пар обрубленных кистей рук Фрагменты тел нашли рыбаки.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Хабаровске из реки Амур выловили 26 пар обрубленных кистей рук, сообщает Интерфакс.

Отрубленную человеческую кисть накануне нашли на берегу реки Амур рыбаки. Прибывшие на место ЧП полицейские и спасатели обследовали дно реки, где обнаружили мешок с 26 парами отсеченных конечностей.

Как пояснили в Следственном комитете РФ по региону, отрубленные части тела не имеют криминального характера. По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования. Предположительно, останки были утилизированы не предусмотренным законом способом.

По данному факту СК проводит тщательную проверку.
 


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