(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Хабаровске из реки Амур выловили 26 пар обрубленных кистей рук, сообщает Интерфакс.
Отрубленную человеческую кисть накануне нашли на берегу реки Амур рыбаки. Прибывшие на место ЧП полицейские и спасатели обследовали дно реки, где обнаружили мешок с 26 парами отсеченных конечностей.
Как пояснили в Следственном комитете РФ по региону, отрубленные части тела не имеют криминального характера. По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования. Предположительно, останки были утилизированы не предусмотренным законом способом.
По данному факту СК проводит тщательную проверку.