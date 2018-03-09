Еврокомиссия призвала ликвидировать разницу между зарплатами мужчин и женщин

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Европейская комиссия призвала страны Европейского Союза ликвидировать разницу между заработными платами мужчин и женщин. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Польское радио».

В среднем в странах ЕС женщины зарабатывают на 16 процентов меньше мужчин.

Самое большое неравенство при оплате труда отмечено в Эстонии (где оно превышает 25 процентов), Чехии и Германии.

Минимальная разница между зарплатами обоих полов зафиксирована в Румынии, Италии и Люксембурге – несколько более 5 процентов. Выше она в Бельгии и Польше (немного больше 7 процентов).

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала чаще назначать женщин на руководящие должности.