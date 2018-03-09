Ученые узнали о новой опасности жизни в мегаполисах

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Обитатели мегаполисов оказались более подвержены к кожным заболеваниям. К соответствующему выводу пришли исследователи из ряда научных лабораторий Южной Кореи. Работа опубликована в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances, передает Lenta.ru.

О большей частоте кожных заболеваний среди жителей больших городов было известно и ранее, но причина этого эффекта в точности известна не была.

Ученые исследовали микробы, обитающие в человеческой коже. Для этого они взяли мазки у 231 женщины из пяти городов Китая – трех просто крупных и двух мегаполисов.

Оказалось, что в коже жительниц очень больших городов обитает меньше видов микроорганизмов, и количество отдельных особей в ней также меньше.

Таким образом, исследователи узнали, что большее разнообразие микробов и их высокая численность защищают кожу от разных болезней.