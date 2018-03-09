Интернет-пользователи могут наблюдать за жизнью редких птиц в «Нижней Каме»

(Елабуга, 9 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В национальном парке «Нижняя Кама» совместно с ПАО «Татнефть» и НГДУ «Прикамнефть» начат эколого-образовательный и научный проект «Жизнь орлана-белохвоста в гнездовой период в национальном парке "Нижняя Кама"». Он также стал возможен при поддержке Елабужского РУЭС ПАО «Таттелеком».

Благодаря проекту любой желающий в онлайн-режиме может наблюдать за жизнью редкого и самого крупного в Татарстане пернатого хищника – орлана-белохвоста, узнать, как происходит гнездовая жизнь этих птиц. Сегодня в нацпарке гнездятся восемь-десять пар этого вида.

По словам руководителя проекта заведующего музеем природы нацпарка «Нижняя Кама» Ринура Бекмансурова, идея показать жизнь орланов в онлайн-режиме возникла около пяти лет назад. Основной трудностью при реализации проекта было отсутствие устойчивой 4G связи и специализированного оборудования.

«Именно появление возможности приобрести и установить оборудование, обеспечивающее устойчивый 4G-сигнал, дало старт реализации проекта. Нам оказала большую поддержку инициативная группа сотрудников НГДУ "Прикамнефть", которые заинтересовались идеей и ее реализацией», – делится Ринур Бекмансуров.

Ради безопасности птицы место расположения гнезда защитники природы не сообщают, отмечая лишь то, что оно находится на сосне на высоте 35 метров, а камера расположена над гнездом. В октябре прошлого года к гнезду было подведено электроснабжение, а вот саму камеру установили лишь в феврале этого года.

«Орланы несколько раз прилетали в гнездо, но очень быстро улетали. Наконец, 25 февраля взрослая птица принесла три новые ветки и уложила их в гнездо. Это был хороший знак – птицы готовы начать размножение. Надеемся, что у пары все пройдет хорошо, а наблюдатели смогут изучать жизнь орланов, используя интернет-ресурс, следить за событиями, происходящими в гнезде, оставлять комментарии, а полученные данные станут полезным подспорьем для крупных научных открытий», – сказал орнитолог.

Проект стал первым подобным опытом для его участников, поэтому они не исключают проблем со связью, однако уверены, что в процессе наблюдения смогут справиться со всеми трудностями.