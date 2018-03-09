В «Нижней Каме» прокомментировали решение о введении платы за посещение

(Елабуга, 9 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В национальном парке «Нижняя Кама» прокомментировали решение о взимании денег у туристов за посещение особо охраняемых зон парка.

Ранее появилась информация, что за посещение парка скоро начнут брать 50 руб. с человека, что вызвало немалое возмущение у жителей Елабуги и Набережных Челнов.

Согласно п. 6 ст. 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», пребывание на территориях национальных парков физических лиц допускается только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки. Таким образом прокомментировала ситуацию юрист нацпарка «Нижняя Кама» Чулпан Гумерова.

«Этот закон непривычен, и понятно, что он вызывает массу эмоций, тем не менее это требование закона на федеральном уровне, которому мы обязаны подчиниться. Данная практика, взимание денежных средств за посещение особо охраняемой природной территории, существует во всем мире. Во многих национальных парках России данный законопроект вступил в полную силу. В скором времени он будет внедрен и в национальном парке "Нижняя Кама"», – добавила она.

По словам сотрудников парка, в последние годы активно развивается экологический туризм. Много посетителей и в «Нижней Каме», которая является особо охраняемой территорией.

«Результатом нерегулируемого туризма и высокой рекреационной нагрузки стал ущерб заповедной природе, и было бы логичнее назвать данную плату компенсационным платежом за наносимый посетителями вред особо охраняемым природным комплексам и объектам. Средства, полученные от посещения парка туристами, планируется направить на обеспечение деятельности парка, благоустройство и поддержание инфраструктуры, охрану лесов от пожаров, научные исследования, а также на иные природоохранные мероприятия», – заметило руководство парка.

Порядок определения платы для каждого парка разрабатывают на федеральном уровне. В национальном парке «Нижняя Кама» – это 50 рублей. Бесплатно заехать сюда могут лица, владеющие на праве собственности объектами недвижимого имущества на территории парка, и лица, имеющие оформленные договоры аренды. Также бесплатно либо не за полную плату посетить парк вправе социально ограниченные физические лица, внесенные в порядок выдачи и оплаты разрешения.

Но даже внеся плату, туристы могут находиться только в рекреационной зоне. Выдача разрешений на посещение национального парка будет производиться в визит-центрах, в лесничествах и на договорной основе с рекреационными учреждениями. Сегодня порядок выдачи и оплаты разрешения в нацпарке «Нижняя Кама» находится на доработке в Министерстве экологии и природных ресурсов РФ.