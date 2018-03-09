Juno позволил ученым заглянуть внутрь Юпитера

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Переданные космическим зондом Juno данные позволили исследователям узнать много нового о внутреннем строении Юпитера. Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает РИА Новости.

В том числе удалось выяснить, что потоки в атмосфере планеты-гиганта проникают на глубину около 3 тыс. км – намного дальше, чем считалось ранее. Ниже же Юпитер ведет себя почти как твердое тело.

Кроме того, космический аппарат позволил астрономам лучше узнать о происходящем близ полюсов крупнейшей планеты Солнечной системы. На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими, а аналогичный циклон на юге – пятью. Они расположены очень близко, но не сливаются друг с другом.

Всего в один день журнал Nature опубликовал четыре статьи, посвященных Юпитеру.