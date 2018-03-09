Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Juno позволил ученым заглянуть внутрь Юпитера

9 марта 2018, 01:08 , Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Juno позволил ученым заглянуть внутрь Юпитера Потоки в атмосфере планеты-гиганта оказались проникающими на глубину около 3 тыс. км.
NASA опубликовало снимок бури в атмосфере Юпитера
Зонд Juno узнал глубину Большого красного пятна Юпитера
NASA опубликовало качественный снимок Малого красного пятна Юпитера
NASA впервые обнародовало реалистичный снимок Большого красного пятна Юпитера
NASA объявило прием заявок на бурение почвы на Луне

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Переданные космическим зондом Juno данные позволили исследователям узнать много нового о внутреннем строении Юпитера. Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает РИА Новости.

В том числе удалось выяснить, что потоки в атмосфере планеты-гиганта проникают на глубину около 3 тыс. км – намного дальше, чем считалось ранее. Ниже же Юпитер ведет себя почти как твердое тело.

Кроме того, космический аппарат позволил астрономам лучше узнать о происходящем близ полюсов крупнейшей планеты Солнечной системы. На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими, а аналогичный циклон на юге – пятью. Они расположены очень близко, но не сливаются друг с другом.

Всего в один день журнал Nature опубликовал четыре статьи, посвященных Юпитеру. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter