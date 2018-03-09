Рустама Минниханова в Заинске ожидает масштабная программа

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня во второй половине дня Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в Заинский район республики. Лидера региона ожидает масштабная программа, сообщается на сайте Правительства РТ.

Сразу по прилете Рустам Минниханов направится на территорию промышленного парка «Заман», где, как ожидается, Президент Татарстана посетит элеватор, принадлежащий резиденту технопарка. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2018 года. В проект, который даст работу 39 сотрудникам, будет вложено 1,5 млрд рублей.

Позже Президент РТ отправится в парк культуры и отдыха имени Р. Ш. Фарлиева, где сегодня состоятся финальные забеги классическим стилем на 1300 м чемпионата Татарстана по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР В. А. Бекасова. В присутствии главы региона состоится награждение победителей.

Затем Рустам Минниханов осмотрит детскую поликлинику Заинской ЦРБ. В медучреждении недавно завершился капитальный ремонт. Работы обошлись республике более чем 110 млн рублей, из которых почти 41 млн – средства, направленные на обновление оборудования и инвентаря.

В завершение поездки Президент Татарстана посетит Дом культуры «Энергетик», где в сентябре минувшего года также завершился капитальный ремонт, на который республика и район выделили почти 100 млн рублей.

Сейчас ДК полностью обновлен. Три танцевально-хореографических коллектива, одна вокальная студия, изостудия, концертная группа, инструментальный ансамбль и хор ветеранов получили условия для занятий, отвечающие самым строгим современным требованиям.