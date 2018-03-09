Рустам Минниханов в Елабуге осмотрит новую газотурбинную электростанцию

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в первой половине дня совершит рабочую поездку в Елабужский район республики. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

В Елабуге глава региона посетит «Елабужское предприятие тепловых сетей» и осмотрит новую газотурбинную установку-теплоэлектростанцию электрической мощностью в 20 МВт и тепловой мощностью 33 МВт и 28 Гкал/ч.

Решение о строительстве новой газотурбинной электростанции было принято в феврале 2017 года в целях снижения себестоимости производства тепловой энергии.

Комплекс включает четыре турбины мощностью 5 МВт каждая и четыре котла-утилизатора по 7 Гкал/ч каждый. Также в комплекс ГТУ входят две дожимные компрессорные станции.

Благодаря вводу ГТУ в эксплуатацию удалось достичь соотношения баланса выработки тепловой и электрической энергии 60 процентов на 40 соответственно.

Снижение себестоимости производства тепловой энергии составило 20 процентов, электрической на опте – три процента. Это позволит сдержать рост тарифов на тепло и повысить эффективность и надежность электро- и теплоснабжения Елабуги.

Инвестиции в строительство газотурбинной электростанции составляют примерно 1,3 млрд рублей. А для работы на станции привлечены специалисты как Елабужской ТЭЦ, так и закрытой Уруссинской ГРЭС.