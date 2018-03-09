Выставка художницы-кукольницы Аллы Сурковой откроется в Казани

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В казанском Храме всех религий завтра, 10 марта, откроется выставка художницы-кукольницы, члена Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Аллы Сурковой, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Куклы Сурковой знаменуют собой приход весны. Среди них есть героини сказок и просто порождения авторской фантазии. Авторские куклы художницы выставлялись в разных арт-галереях Татарстана и России.

На открытии экспозиции со стихами о весне выступят казанские поэты.

Выставка будет работать в течение марта.