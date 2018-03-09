(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Казани презентуют второе издание книги «Чакыру» («Призыв») руководителя направления дагвата ДУМ РТ Нияза хазрата Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Мероприятие пройдет 13 марта в Апанаевской мечети Казани.

Первая книга «Чакыру» под авторством Нияза Сабирова была издана в 2012 году. Она содержала 26 лучших проповедей, истории из жизнеописания пророка Мухаммеда, материалы о покаянии и морально-нравственных аспектах жизни, а также значении ханафитского мазхаба.

Новое издание состоит из трех частей: пятничные и праздничные хутбы (хутба – мусульманская проповедь, совершаемая имамом во время пятничного полуденного богослужения в мечети, а также по праздникам), а также хутбы для никаха, пятничные и праздничные проповеди и статьи о татарских религиозных ученых.

Автор надеется, что второе издание книги «Чакыру» станет надежным подспорьем для имамов.