(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Казани пройдет детский конкурс чтецов Корана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Для участия в конкурсе приглашаются мальчики от 5 до 15 лет, проживающие в Казани. Жюри будет оценивать конкурсантов по трем номинациям: знание коротких сур (93 — 114 суры); знание одного джуза и знание двух джузов (джуз — это одна из 30 приблизительно равных частей Корана).

Принять участие можно только в одной номинации. При этом одним из условий участия в конкурсе является не просто знание текстов наизусть, но и умение читать священную книгу с соблюдением всех правил таджвида ( правильного произношения).

Конкурс запланирован на 31 марта, заявки на участие в нем принимаются до 23 марта.

