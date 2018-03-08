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Политика

Тиллерсон отверг обвинения в нежелании встречаться с Лавровым

8 марта 2018, 23:56

Госсекретарь США объяснил невозможность встречи плотным расписанием.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон отверг обвинения в том, что он избегает встречи с министром иностранных дел России Сергем Лавровым в Аддис-Абебе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Госсекретарь удивился тому, что МИД РФ желал организовать его встречу с Лавровым на саммите Африканского Союза в столице Эфиопии, тогда как он сам даже не знал о планах коллеги посетить мероприятие.

«Мое расписание уже заполнено», – пояснил Тиллерсон и заметил, что переживать из-за отсутствия встречи не стоит, так как он и российский министр иностранных дел «достаточно часто видятся».

При этом Лавров назвал «неправдой» информацию Госдепартамента об отсутствии переговоров о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС


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