Тиллерсон отверг обвинения в нежелании встречаться с Лавровым

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон отверг обвинения в том, что он избегает встречи с министром иностранных дел России Сергем Лавровым в Аддис-Абебе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Госсекретарь удивился тому, что МИД РФ желал организовать его встречу с Лавровым на саммите Африканского Союза в столице Эфиопии, тогда как он сам даже не знал о планах коллеги посетить мероприятие.

«Мое расписание уже заполнено», – пояснил Тиллерсон и заметил, что переживать из-за отсутствия встречи не стоит, так как он и российский министр иностранных дел «достаточно часто видятся».

При этом Лавров назвал «неправдой» информацию Госдепартамента об отсутствии переговоров о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС.