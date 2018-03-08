Ветераны баскетбола встретятся в Казани

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). С 9 по 11 марта в культурно-спортивном комплексе К(П)ФУ УНИКС состоится традиционный баскетбольный турнир среди ветеранов «Живее всех живых».

Это будет уже пятый по счету ветеранский турнир, проводимый в Казани. На этот раз в нем примут участие четыре команды – хозяева из Казанского университета, гости из Уфы, Екатеринбурга и Сухума.

Уфимцы, казанцы и екатеринбуржцы сформировали свои команды по принципу 50+, то есть два игрока до 50 лет, остальные старше. И только гости из Абхазии привезли в Казань более молодой состав – 40+.

Хозяева проведут свои игры 9 и 11 марта и просят казанских болельщиков поддержать их.