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Клип «Ленинграда» про суперженщину набрал почти 5 миллионов просмотров за сутки

8 марта 2018, 22:26 , Фото: кадр из клипа

Клип «Ленинграда» про суперженщину набрал почти 5 миллионов просмотров за сутки Премьера клипа на песню «Не Париж» состоялась 7 марта.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Клип группировки «Ленинград» на песню «Не Париж» набрал на YouTube-канале более 4,8 млн просмотров за сутки.

Клип, создателями которого выступили сценаристы Павел Сидоров и Федор Кан, был опубликован 7 марта.

Главная героиня – домохозяйка, ублажающая прихоти мужа, сидящего со сломанной ногой за компьютером. Но как только раздается телефонный звонок, она превращается в суперженщину, останавливающую метеорит, который падает на их дом в преддверии президентских выборов.

Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.


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