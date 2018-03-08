Клип «Ленинграда» про суперженщину набрал почти 5 миллионов просмотров за сутки

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Клип группировки «Ленинград» на песню «Не Париж» набрал на YouTube-канале более 4,8 млн просмотров за сутки.
Клип, создателями которого выступили сценаристы Павел Сидоров и Федор Кан, был опубликован 7 марта.
Главная героиня – домохозяйка, ублажающая прихоти мужа, сидящего со сломанной ногой за компьютером. Но как только раздается телефонный звонок, она превращается в суперженщину, останавливающую метеорит, который падает на их дом в преддверии президентских выборов.
Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.