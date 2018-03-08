Сноубордист снял спуск с горы во время схода лавины

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Сноубордист Томас Крэй из Ливана зафиксировал на видео спуск с горы во время схода лавины. Ролик он выложил на своей странице в Facebook’е.

Запись была сделана с помощью камеры, которая была закреплена на шлеме спортсмена. Инцидент имел место на горном курорте во Французских Альпах, отмечает РИА Новости со ссылкой на France 3 Regions.

Сноубордисту помогла уцелеть лавинная подушка безопасности, которая, впрочем, сработала не сразу.

Причиной публикации видео Крэй назвал желание обратить внимание любителей сноуборда на необходимость соблюдать технику безопасности. Среди своих ошибок он упомянул поход в горы без спутников.