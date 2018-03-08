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Шипулин пришел первым в спринте на этапе Кубка мира

8 марта 2018, 21:31

Из-за болезни не смог принять участие в гонке лидер общего зачета КМ Фуркад.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Россиянин Антон Шипулин стал первым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти, передает ТАСС.

Шипулин преодолел дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды и не допустил при этом ни единого промаха. Пришедший вторым представитель Латвии Андрей Расторгуев отстал на 5,8 секунды, а ставший третьим француз Кентен Фийон-Майе – на 17,3 (промахов они также не допустили).

Другие россияне не добились сегодня особых успехов: Дмитрий Малышко пришел 26-м, Максим Цветков – 30-м, Евгений Гараничев – 46-м, Антон Бабиков – 51-м, а Матвей Елисеев – 87-м.

Из-за болезни не смог принять участие в спринте лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Победа Антона Шипулина стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Для него самого это 11-й по счету такой успех. 


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