Двое ветеранов операции в Донбассе вернули свои медали Порошенко

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Двое ветеранов антитеррористической операции (антитеррористическая операция, АТО – так на Украине называют конфликт в Донбассе – прим. Т-и) 7 марта вернули в Виннице свои награды Президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает местное издание «Depo.Винница».

Причиной такого жеста стала невозможность собрать внеочередную сессию Винницкого областного совета. После трех неудачных попыток сделать это к микрофону подошел старший прапорщик ВСУ Вильгельм Кройц, служивший в 25-м батальоне территориальной обороны «Киевская Русь» (ныне 25-й отдельный мотопехотный батальон – прим. Т-и).

Кройц сказал с трибуны, что после избиения его побратимов при разгоне палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили у Верховной Рады не желает владеть наградой, полученной от украинского лидера.

«Я пробыл на Майдане 78 дней, потом была АТО, в которой я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой – не здоровы, но живы. Поэтому, поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной Президентом», – подчеркнул он и отдал награду заместителю главы совета Игорю Хмелю для передачи главе государства.

Его поддержал однополчанин Виктор Хомяк. «У меня боевая награда "За мужество". Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал. Но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? За них я воевал?» – сказал тот, сорвал медаль с груди и положил ее на стол.

Также присутствовавший в зале бывший заместитель начальника Управления верификации Генерального штаба полковник Петр Каноник попросил руководителя Совета области назначить дату внеочередной сессии и пообещал доставить тех депутатов, которые решат ее проигнорировать, силой.