В Финском заливе терпит бедствие шедший в Петербург сухогруз

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Шедший в Санкт-Петербург сухогруз запросил помощи у Финляндии. К нему на помощь прибыли ледокол Nordica, спасательный вертолет и патрульное судно пограничной охраны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской погранохраны.

Судно находится в международных водах Финского залива, к западу от острова Суурсаари. В его машинное отделение стала поступать вода, в итоге ее уровень достиг 6 метров.

Сейчас двери в машинное отделение задраены, вода перестала в него поступать. Опасности для находящихся на борту сухогруза 22 членов экипажа нет. Причины аварии пока не установлены, отмечается в сообщении.

Название судна не сообщается. Ходит оно под панамским флагом, рассказал ранее агентству источник в российских экстренных службах.