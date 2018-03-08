В «Серпе и молоте» Высокогорского района намерены увеличить производство молока и мяса

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Хозяйство «Серп и молот» Высокогорского района Татарстана ежемесячно теряет на продаже молока около 1,6 млн рублей. Несмотря на сложившуюся ситуацию с низкими закупочными ценами, в сельхозкооперативе на этот год поставлена задача увеличить производство молока и мяса. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявила руководитель организации Анна Захарова.

«Прошлый год по показателям производства продукции был самым лучшим за последние пять лет. И удои выше, и урожайность. Но упали цены на зерно и на молоко. Проблему знает руководство республики, которое обратилось в Москву с этим вопросом, но пока еще больших сдвигов нет, – рассказала собеседница информагентства. – Наша главная задача на этот год – увеличить производство животноводческой продукции и не потерять достигнутые показатели 2017 года».

Анна Захарова из села Шапши Высокогорского района успешно возглавляет хозяйство «Серп и молот» уже 30 лет. «Руководить хозяйством вначале было трудно, но потом дела пошли в гору. Сейчас в связи с ситуацией на рынке стало тяжелее», – отметила она.

«Цены в этом году намного ниже, чем в прошлом. Нас это очень огорчает, ведь впереди посевная. За зимовку, наверное, уже 8 млн рублей потеряли. Этого хватило бы на посевную. Технику подготовили, но тяжело с удобрениями и горючим. Вроде дизтопливо обещали по льготной цене, – добавила Захарова. – Мы подали заявку на 3 млн рублей на льготные кредиты по 5 процентов, но пока неизвестно, как решится вопрос. В прошлом году отремонтировали ферму на субсидии, которые получили. Технику покупали тоже благодаря субсидиям».

За годы руководства Захаровой на территории животноводческого комплекса был построен целый городок – просторные коровники и телятники, обновлен машинно-тракторный парк, внедряются современные технологии. Перенимать опыт сельхозпроизводства к ней приезжают из других районов.

В «Серпе и молоте» Анна Захарова работает с 1974 года, 14 лет была главным бухгалтером, а с 1988 года – руководителем. Закончила Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «бухгалтер-экономист». Заслуженный экономист РТ, заслуженный работник сельского хозяйства РТ и РФ. В 2008 году награждена орденом «За заслуги перед РТ».