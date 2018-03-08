Парламентарии РФ ответили на призыв Волкера ввести санкции за поездки в Крым

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Российские депутаты отреагировали на призыв спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым, передает RT.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заметил, что американский дипломат пока не смог добиться успеха в урегулировании конфликта в Донбассе, а теперь перешел к вопросу полуострова.

«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», – заявил член СФ.

Депутат же Государственного совета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что сравнивать Крым с Донбассом, как это сделал Волкер, невозможно.

Кроме того, он увидел в словах спецпредставителя Госдепартамента поиск «все новых и новых поводов для введения очередных санкций в отношении нашей республики (Республики Крым – прим. Т-и) и России».