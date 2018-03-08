С замороженных счетов режима Каддафи пропали 10 миллиардов евро

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). С замороженных по решению Организации Объединенных Наций счетов окружения бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в бельгийском Euroclear Bank’е исчезли более 10 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на еженедельник Le Vif.

На 29 ноября 2013 года на четырех счетах Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company находились 16,1 млрд евро.

В конце 2017 года на эти средства предполагалось наложить арест в рамках следствия по отмыванию денег. Однако оказалось, что на счетах осталось всего чуть более 5 млрд евро.

При этом Министерство финансов Бельгии заявило, что решение о размораживании авуаров не принималось.

Теперь речь должна идти о том, правильно ли королевство провело заморозку средств прежних ливийских властей, замечает издание.