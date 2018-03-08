Умер создатель Театра драматических импровизаций Подервянский

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался создатель, руководитель и главный режиссер Театра драматических импровизаций Павел Подервянский, пишут «Невские новости».

Подервянский не дожил до очередного дня рождения всего 17 дней.

Вся жизнь деятеля искусств была посвящена театру. На посту режиссера он проработал 62 года, поставив свыше 250 спектаклей в театрах северной столицы. Сотрудничал он и с театрами других городов.

В 1982 году основал Школу-студию драматических импровизаций, в 1989-м ставшую Театром драматических импровизаций. Разработал оригинальную методику воспитания актера-импровизатора, развивающую идеи и методы выдающегося режиссера-педагога Николая Демидова.