Американские танкисты оценили российский танк «Армата»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Американские танкисты оценили достоинства и недостатки новейшего российского танка Т-14 «Армата». Об этом пишет Business Insider.

Члены экипажа танка M1A2 Abrams с базы Форт-Блисс ответили на вопросы издания на условиях сохранения анонимности. Они оценили безопасность «Арматы» для экипажа, так как он размещен в специальной бронекапсуле.

Однако наличие у орудия российского танка автомата заряжания вызвало сомнения у американских танкистов, привыкших иметь дело с заряжаемой вручную пушкой. Однако они признали, что его использование позволяет облегчить загрузку тяжелых боеприпасов.

Смутила американцев и необитаемая башня, отремонтировать которую в полевых условиях будет трудно.

Т-14 (объект 148) – новейший российский основной танк с необитаемой башней, созданный на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Широкой публике был представлен на параде Победы 2015 года. Серийное производство началось в прошлом, 2017 году.