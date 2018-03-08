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Политика

Министр иностранных дел ФРГ Габриэль не войдет в новый кабинет

8 марта 2018, 17:34

Конфликт за пост главы МИД между Габриэлем и Шульцем привел к отставке последнего с поста председателя СДПГ.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не войдет в состав нового Правительства ФРГ. Он сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

«Я не войду в новое Правительство», – пояснил политик.

При этом именно конфликт между Габриэлем и лидером Социал-демократической партии Мартином Шульцем, претендовавшим на пост главы внешнеполитического ведомства, привел ранее к отставке последнего с поста председателя СДПГ.

Немецкий журнал Spiegel информирует, что новым руководителем МИД может стать нынешний министр юстиции Хайко Маас. 


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