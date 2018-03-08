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Политика

Штаб Собчак отреагировал на ее попадание в базу сайта «Миротворец»

8 марта 2018, 17:00

По словам представителя политика, она посещала Крым как журналист еще до установления порядка въезда на полуостров.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В предвыборном штабе кандидата в Президенты РФ Ксении Собчак отреагировали на ее включение в базу сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

Представитель Собчак Ксения Чудинова заявила, что та ездила в Крым как журналист в конце мая – начале июня 2014-го, а Кабинет Министров Украины установил порядок посещения полуострова, присоединение которого к России эта страна не признает, только в 2015 году.

Просьбу же политика к украинской стороне посетить Крымский полуостров Чудинова объяснила желанием провести гуманитарную миссию.

Причиной внесения Ксении Собчак в базу данных «Миротворца» названо «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым. Кроме того, по информации этого украинского сайта, она оправдывала присоединение полуострова к РФ. 


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