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Спорт

Шипулин рассказал о предложении сестры подарить ему медаль

8 марта 2018, 16:42

Российский спортсмен отказался от медали Кузьминой, которая выступает за сборную Словакии.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Выступающая за сборную Словакии биатлонистка Анастасия Кузьмина хотела подарить своему брату Антону Шипулину, который не был допущен на Олимпиаду в Пхенчхане, одну из завоеванных на Играх медалей. Российский спортсмен рассказал об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Она хотела подарить мне медаль, но я Настю отговорил, потому что это ее заслуженная… Мне хватило уже того, что она посвятила мне эту медаль. Забирать "железо" нет никакого смысла», – заметил биатлонист.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Кузьмина завоевала одну золотую и две серебряные медали. 


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