Шипулин рассказал о предложении сестры подарить ему медаль

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Выступающая за сборную Словакии биатлонистка Анастасия Кузьмина хотела подарить своему брату Антону Шипулину, который не был допущен на Олимпиаду в Пхенчхане, одну из завоеванных на Играх медалей. Российский спортсмен рассказал об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Она хотела подарить мне медаль, но я Настю отговорил, потому что это ее заслуженная… Мне хватило уже того, что она посвятила мне эту медаль. Забирать "железо" нет никакого смысла», – заметил биатлонист.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Кузьмина завоевала одну золотую и две серебряные медали.