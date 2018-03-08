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Пальцы Кейт Миддлтон повергли общественность в шок

8 марта 2018, 17:42

На фото отчетливо видно, что три пальца герцогини одинаковы по длине.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая вскоре станет матерью в третий раз, привлекла к себе внимание необычными пальцами, пишет The Sun.

На снимке, опубликованном в газете, видно, что указательный палец, средний и безымянный практически одной длины. Медики отмечают, что это довольно редкое явление.

Кейт сфотографировали во время ее визита в одну из школ для детей, страдающих психиатрическими отклонениями.

На фото герцогиня держит в руках маленький черный клатч. Публике отчетливо видно, что три ее пальца одинаковы по длине.

Исследователи отмечают, что длинный указательный палец может свидетельствовать о повышенном риске рака молочной железы. При этом он же может указывать на способность родить много детей и на низкие проблемы с сердечной деятельностью.

 


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