Слуцкий извинился перед женщинами, которых заставил переживать

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий принес извинения женщинам, которых по тем или иным причинам заставил переживать.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», – написал парламентарий на своей странице в Facebook’е.

В этой же записи депутат поздравил всех женщин с 8 Марта.

Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, а также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам политик отрицает все обвинения в свой адрес.

При этом Жук и Рустамова направили жалобы в Комиссию ГД по вопросам депутатской этики. Она собирается рассмотреть этот вопрос на заседании, которое состоится после 19 марта, отмечает телеканал «Дождь».