Четыре игрока «Нефтехимика» дисквалифицированы за грубую игру

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Четыре игрока нижнекамского «Нефтехимика» дисквалифицированы за многочисленные нарушения правил во время третьего матча ¼ финала Кубка Гагарина.

«Нефтехимик» играл с челябинским «Трактором» 7 марта и уступил ему со счетом 2:3. Игра стала рекордной для плей-офф КХЛ по количеству штрафного времени: в сумме команды набрали 249 минут. 188 минут на счету «Нефтехимика» и 61 минуту заработал «Трактор».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ разобрал ситуацию и вынес свой вердикт: защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев дисквалифицирован на одну игру, нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин — на две и защитник Камиль Фазылзянов— на пять.

Кроме того, все они наказаны денежными штрафами. Устроивший драку Камиль Фазылзянов выплатит 100 тысяч рублей, Ильдар Шиксатдаров — от 100 до 300 тысяч. Штраф Александра Брынцева составил 200 тысяч рублей, а Булата Шафигуллина — 150 тысяч.

Еще один проштрафившийся нижнекамец, защитник Дмитрий Огурцов, обошелся без дисквалификации. Но за две атаки в область головы и шеи он заплатит 60 тысяч рублей, плюс, 50 тысяч за второй дисциплинарный штраф в одной игре.

Учитывая, что защитник Эрик Густафссон (Швеция) и форвард Дэн Секстон (США) после двух поражений в Челябинске лишились места в основном составе"Нефтехимика«, сегодня для проведения четвертого матча серии тренерам придется либо опять выпускать их на площадку, либо срочно вызывать подкрепление из молодежной команды.

Пока «Трактор» побеждает в серии со счетом 3:0, а ведь она ведется до четырех побед. Поэтому, если «Нефтехимик» проиграет этот матч, то борьба в плей-офф для него завершится. Победа же позволит нижнекамцам продолжить серию матчей в Челябинске.