Беспилотные электрические грузовики Tesla перевезли первый груз

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Беспилотные электрические грузовики компании Tesla осуществили первую доставку грузов, сообщил в Instagram основатель компании Илон Маск.

Электрогрузовики доставили автомобильные аккумуляторы на завод Tesla в Фримонте (штат Калифорния) машин с завода в Спарксе (штат Невада), уточнил в посте Илон Маск.

По данным Tesla, пробег грузовиков компании составляет 500 миль (804 километра) на максимальной для них скорости и при полной загрузке (36 тонн). Протяженность большинства грузовых маршрутов составляет, в среднем, 250 миль, поэтому «грузовики смогут доехать до пункта назначения и вернуться без подзарядки», — отметил американский предприниматель.

Tesla планирует запустить грузовики в серийное производство до 2019 года. Уже получены заказы на них от Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch.