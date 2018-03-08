«Ак Барс» обыграл в Хабаровске «Амур»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Ак Барс» сделал своим болельщицам подарок к Международному женскому дню: в четвертом матче первой серии плей-офф КХЛ казанцы победили на выезде хабаровский «Амур» со счетом 3:1. Все шайбы «Ак Барс» забросил в большинстве. Счет в серии стал таким же, как и в игре: 3:1 в пользу казанского клуба.

А 7 марта хабаровчане почти так же переиграли казанцев: три их шайбы из четырех были заброшены в большинстве. «Разбор полетов» в стане фаворита после проигрыша был серьезным: достаточно процитировать высказанное на клубном сайте мнение нападающего «Ак Барса» Артема Лукоянова:

— Надо довести до тех, до кого не дошло, что каждое удаление подставляет команду под удар. Никто не думал, что здесь будет легко. Состояние было нормальным, двигались даже лучше, чем в Казани. Разберем ошибки, наладим дисциплину. В следующем матче вся команда, а не два-три человека будет ловить на себя шайбу и пластаться. Нужно отдаваться полностью игре, только так добывают победы.

Как и следовало ожидать, после поражения тренерский штаб «Ак Барса» внес коррективы в состав. Вернулся нападающий Федор Малыхин, пропустивший последние четыре месяца из-за травмы. Он играл в тройке с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым. Данис Зарипов вышел на лед в третьем звене с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым, сменив Роба Клинкхаммера. Канадец же был переведен в звено Александра Свитова и Александра Бурмистрова. Игравший там до этого Ярослав Косов был выведен в запас.

В составе «Амура» не было их капитана, защитника Виталия Атюшова, в прошлом игравшего за «Ак Барс». 7 марта он получил травму после силового приема в исполнении Лукоянова. Но зла игрок не держит:

— Был силовой прием: мы же в хоккей играем. Идет плей-офф, все на эмоциях, заряжены на борьбу. Самочувствие нормальное, но ничего относительно сроков и характера травмы сказать пока не могу.

Игра началась активно, правда, до опасных моментов не доходило: оборонялись команды очень аккуратно. Но постепенно страсти на льду накалились и начались стычки. Первое же удаление в рядах «Амура» привело к голу. Впервые в серии, с 20-й попытки казанцы наконец-то забили в большинстве. Сделал это защитник Василий Токранов — 0:1.

Затем дважды подряд играли в большинстве хозяева, но «Ак Барс» отбился. А вот 2-е удаление в рядах «Амура» стоило ему пропущенной шайбы. Звено легионеров «Ак Барса» показало свой классический розыгрыш лишнего игрока: Иржи Секач сделал диагональную передачу налево Джастину Азеведо, и тот хладнокровно поразил пустой угол ворот хозяев, куда не успел вернуться их финский страж Юха Метсола — 0:2. Вскоре мог бы забить и Данис Зарипов, вышедший один на один с Метсолой, но пробил он неточно.

Затем у «Амура» захромала дисциплина. Первая треть матча закончилась конфликтом канадского форварда «Амура» Александра Пикара с арбитром. «Душевный разговор» закончился для игрока 20-минутным штрафом. А в начале 2-го периода другой нападающий «Амура» Денис Голубев присоединился к коллеге. Он стал задираться на бывших одноклубников, слишком резко поговорил с судьей и получил свои 10 минут.

Это «завело» хабаровчан, и им удалась быстрая контратака: Эмиль Гарипов отбил бросок Олега Ли, но шайба попала в конек Кирилла Рассказова и отрикошетила в ворота. Арбитры посмотрели видеозапись момента и определили, что удара коньком не было, а значит, счет стал 1:2.

Еще раз прибегнуть к помощи видеозаписи судейской бригаде пришлось в 3-м периоде по просьбе шведа Антона Ландера, нападающего «Ак Барса». Защитник «Амура» ошибся с пасом, отдав шайбу скандинаву, тот мгновенно среагировал, выстрелив в упор по воротам «Амура». Юха Метсола шайбу поймал, но Ландеру показалось, что это было уже за линией ворот. Но видеозапись показала: гола не было.

Влетела шайба в ворота хабаровчан уже под занавес матча. Казанцы опять забили в большинстве, играя в формате «пять на три». Джастин Азеведо выдал из угла пас на пятачок, а Станислав Галиев бросил в одно касание — 1:3

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Амуром» пройдет 10 марта в Казани.