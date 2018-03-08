Покупка Турцией российских ЗРК С-400 «Триумф» вызвала опасения в НАТО

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» вызвала опасения у руководства НАТО, сообщает РИА Новости.

Беспокойство вызывает то, что данные об инфраструктуре НАТО в Турции могут сохраняться в электронной памяти российских систем. Кроме того, высказываются опасения, что направленные в Турцию для инструктажа ее военных и подготовки С-400 к эксплуатации российские специалисты, а значит, и власти РФ, смогут получить доступ к важным разведданным.

Кроме того, в НАТО полагают, что даже один ЗРК С-400, который несовместим с технологиями альянса, а значит, не интегрирован в его систему ПВО, может создать сложности для функционирования размещенных в Турции средств ПВО союзников.

Для Турции будет разумным обсудить с союзниками по НАТО все вызывающие беспокойство вопросы, до финального этапа заключения сделки, считает глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, отметив при этом: «При закупке военной техники, разумеется, действует принцип суверенитета. Но страны суверенны как при принятии решений, так и в случае столкновения с последствиями этих решения».

Напомним, что в конце 2017 года РФ и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400, предусматривающее и технологическое сотрудничество. Поставки начнутся в ближайшие два года. Турция уже выплатила России задаток.