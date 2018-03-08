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Политика

В Госдепе США предложили ввести санкции за поездки в Крым

8 марта 2018, 14:08

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предложил ввести для российских политиков санкции за поездки в Крым.

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предложил ввести санкции за поездки в Крым для российских политиков, сообщает RuNews24.

Ситуация с Крымом идентична проблемам юго-востока Украины, считает представитель Госдепа. Единственным отличием он назвал отсутствие регулярных боевых действий на линии разграничения.

«США, ЕС, Украина и другие страны не признают аннексию Крыма Россией. Пришло время подумать о том, как сделать нашу позицию жестче, включая последствия поездок и торговли с этой территорией», — прокомментировал свое предложение Курт Волкер, отметив при этом, что официальный Вашингтон должен усилить санкции в отношении РФ.


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