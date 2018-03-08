В Госдепе США предложили ввести санкции за поездки в Крым

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предложил ввести санкции за поездки в Крым для российских политиков, сообщает RuNews24.
Ситуация с Крымом идентична проблемам юго-востока Украины, считает представитель Госдепа. Единственным отличием он назвал отсутствие регулярных боевых действий на линии разграничения.
«США, ЕС, Украина и другие страны не признают аннексию Крыма Россией. Пришло время подумать о том, как сделать нашу позицию жестче, включая последствия поездок и торговли с этой территорией», — прокомментировал свое предложение Курт Волкер, отметив при этом, что официальный Вашингтон должен усилить санкции в отношении РФ.