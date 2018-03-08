Дмитрий Медведев подписал постановление о создании реестра коррумпированных госслужащих

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства России о создании реестра госслужащих, уволенных из-за связанных с коррупцией правонарушений, пишет «Коммерсантъ».

В реестре будут указаны ФИО и должности коррупционеров, причины их увольнения и наименования органов государственной власти, из которых коррупционеры были уволены, а также даты их увольнения и внесения в реестр. Будет также указываться, какие законодательные нормы нарушили проштрафившиеся чиновники.

Данные о коррупционерах будут удаляться из реестра через пять лет после попадания в него или в случае их смерти. Внесенные в реестр госслужащие смогут также добиться исключения из него через суд, но только в случае отмены акта об их увольнении за коррупцию.

Напомним, что закон о создании этого реестра утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года. С 1 января 2018 года закон вступил в силу.

Реестр будет обновляться по мере выявления новых коррупционеров. Ознакомиться с ним можно на сайте https://gossluzhba.gov.ru/reestr/.