(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В центре Киева неизвестный расстрелял из гранатомета ресторан, сообщает РИА Новости.

На место оперативно прибыли спецслужбы, которые потушили возникший вследствие инцидента пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным агентства, у правоохранителей есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета. Сам тубус нашли неподалеку от заведения.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».