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В центре Киева неизвестный расстрелял из гранатомета ресторан

8 марта 2018, 12:03 , Фото: Поліція Києва

В центре Киева неизвестный расстрелял из гранатомета ресторан В результате инцидента никто не пострадал.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В центре Киева неизвестный расстрелял из гранатомета ресторан, сообщает РИА Новости.

На место оперативно прибыли спецслужбы, которые потушили возникший вследствие инцидента пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным агентства, у правоохранителей есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета. Сам тубус нашли неподалеку от заведения.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

 


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